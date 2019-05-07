Traffico Roma del 07-05-2019 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 11:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, DEI RALLENTAMENTI
SONO SEGNALATI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA NELLE DUE DIREZIONI
CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E LA GALLERIA GIOVANNI
XXIII IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 , CON CODE TRA TOR CERVARA
E VIA FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE
LUNGHE CODE ANCHE SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO DALLO SV DEL RACCORDO
ANULARE E VIA DELLA MAGLIANA
CODE INFINE SULLA SALARIA PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA , PER
LAVORI, ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE DEL CENTRO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma