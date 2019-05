Traffico Roma del 07-05-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 13:20

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA

ROMA-TERAMO.

SI GUIDA REGOLARMENTE ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST.

IN ZONA TORRINO, A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA

DI DECIMA TRA VIA CAMILLO SABATINO E VIA GIUSEPPE LOPRESTI IN DIREZIONE

EUR.

A SAN GIOVANNI, PRUDENZA SEMPRE PER UN INCIDENTE IN VIA GELA IN PROSSIMITÀ

DI VIA APPIA NUOVA.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LA STESSA CAUSA IN ZONA QUADRARO SU VIA DEGLI

OPIMIANI ALTEZZA VIA EGERIO LEVIO.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DA LUNGOTEVERE AVENTINO A LUNGOTEVERE

MARZIO VERSO IL QUARTIERE FLAMINIO.

