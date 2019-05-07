Traffico Roma del 07-05-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 15:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
IN ZONA TORRINO RIAPERTA VIA DI DECIMA RIMASTA CHIUSA IN SEGUITO AD UN
INCIDENTE TRA VIALE CAMILLO SABATINI E VIA GIUSEPPE LOPRESTI DIREZIONE EUR.
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE
RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SUL LUNGOTEVERE TRA L’ISOLA TIBERINA E PONTE
UMBERTO PRIMO DIREZIONE PONTE FLAMINIO.
BREVI RALENTAMENTI SU VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E LARGO DON LUIGI
GUANELLA NELLE DUE DIREZIONI.
PROSEGUONO FINO AL 25 MAGGIO I LAVORI IN VIA BOCCEA, TRA VIA MINGAZZINI E
VIA DI SELVA CANDIDA, TRATTO DOVE SI PROCEDE ALL’AMPLIAMENTO DELLA STRADA.
DEVIATE LE LINEE BUS 025, 028 E 146.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma