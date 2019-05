Traffico Roma del 07-05-2019 ore 17:30

BILITÀ ROMA MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 17:20 SS

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO

SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SUL LUNGOTEVERE TRA L’ISOLA TIBERINA E PONTE

UMBERTO PRIMO DIREZIONE PONTE FLAMINIO.

BREVI RALENTAMENTI SU VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E LARGO DON LUIGI

GUANELLA NELLE DUE DIREZIONI. SI VIAGGIA A RILENTO SU VIA DEL FORO ITALICO

TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI. E PROSEGUENDO SULLA

TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA LA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E VIALE

CASTRENSE

AL FORO ITALICO IN SVOLGIMENTO LA 76 EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI BNL

D’ITALIA. NUMEROSI I PROVVEDIMENTI AL TRAFFICO IN ZONA, IN PARTICOLAR MODO

SUL LUNGOTEVERE CADORNA E PIAZZALE MARESCIALLO DIAZ .

SI PUO’ RAGGIUNGERE L’AREA ATTRAVERSO NUMEROSE LINEE BUS O SCENDENDO ALLA

FERMATA FLAMINIO DELLA LINEA A E POI UTILIZZANDO IL TRAM 2 VERSO PIAZZA

MANCINI.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

