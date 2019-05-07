Traffico Roma del 07-05-2019 ore 18:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 17:50 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO
SVINCOLO DELLA COLOMBO FINO ALLA LAURENTINA , IN CARREGGIATA INTERNA
CODEA TRATTI DALLA NOMENTANA ALLA RUSTICA..
RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SUL LUNGOTEVERE TRA L’ISOLA TIBERINA E PONTE
UMBERTO PRIMO DIREZIONE PONTE FLAMINIO.
BREVI RALENTAMENTI SU VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E LARGO DON LUIGI
GUANELLA NELLE DUE DIREZIONI. SI VIAGGIA A RILENTO SU VIA DEL FORO ITALICO
TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI. E PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA LA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E VIALE
CASTRENSE
AL FORO ITALICO IN SVOLGIMENTO LA 76 EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI BNL
D’ITALIA. NUMEROSI I PROVVEDIMENTI AL TRAFFICO IN ZONA, IN PARTICOLAR MODO
SUL LUNGOTEVERE CADORNA E PIAZZALE MARESCIALLO DIAZ .
SI PUO’ RAGGIUNGERE L’AREA ATTRAVERSO NUMEROSE LINEE BUS O SCENDENDO ALLA
FERMATA FLAMINIO DELLA LINEA A E POI UTILIZZANDO IL TRAM 2 VERSO PIAZZA
MANCINI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma