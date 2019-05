Traffico Roma del 07-05-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 18:20

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA

NOMENTANA ALLA PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO

TRA VIA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-TERAMO, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA IN

PARTICOLARE SULLA COMPLANARE DA TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL GRA.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA

VERSO SAN GIOVANNI E, PROSEGUENDO VERSO LA STESSA DIREZIONE, SULLA

TANGENZIALE EST CONSUETO TRAFFICO TRA VIA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE.

PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO: SI VIAGGIA IN CODA DAL

GRA A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA E SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VICINO LO

SVINCOLO PER LA VIA OSTIENSE.

DISAGI PER LA STESSA CAUSA IN ZONA COLLI ANIENE SU VIALE ETTORE

FRANCESCHINI.

UN QUARTO INCIDENTE NEL QUARTIERE NOMENTANO IN VIA DELLA LEGA LOMBARDA,

ALTEZZA VIA ARDUINO.

DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.

