Traffico Roma del 07-05-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 19:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO
DELLA COLOMBO ALLA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA
INTERNA SI VIAGGIA A RILENTO DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA ALLA RUSTICA.
SI VIAGGIA A RILENTO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI. E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA LA
CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E VIALE CASTRENSE
PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO SI VIAGGIA IN CODA DAL
RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA E SUL VIADOTTO DELLA
MAGLIANA VICINO LO SVINCOLO PER LA VIA OSTIENSE.
UN ALTRO INCIDENTE IN ZONA COLLI ANIENE SU VIALE ETTORE FRANCESCHINI.
UN QUARTO INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RLLENTAMENTI DIREZIONE
FIUMICINO.
TRASPORTO PUBBLICO RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA DELLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA. RESTANO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI..
RIMANE ATTIVA LA LINEA BUS DI SUPPORTO TERMINI FLAMINIO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma