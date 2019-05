Traffico Roma del 07-05-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 19:20

BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO

DELLA COLOMBO ALLA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA

INTERNA SI VIAGGIA A RILENTO DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA ALLA RUSTICA.

SI VIAGGIA A RILENTO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI

CAMPI SPORTIVI. E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA LA

CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E VIALE CASTRENSE

PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO SI VIAGGIA IN CODA DAL

RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA E SUL VIADOTTO DELLA

MAGLIANA VICINO LO SVINCOLO PER LA VIA OSTIENSE.

UN ALTRO INCIDENTE IN ZONA COLLI ANIENE SU VIALE ETTORE FRANCESCHINI.

UN QUARTO INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RLLENTAMENTI DIREZIONE

FIUMICINO.

TRASPORTO PUBBLICO RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA DELLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA. RESTANO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI..

RIMANE ATTIVA LA LINEA BUS DI SUPPORTO TERMINI FLAMINIO.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

