Traffico Roma del 07-05-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 19:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE E TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DALLO
SVINCOLO DELLA FIUMICINO ALLA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
SI VIAGGIA A RILENTO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI. E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA LA
CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E VIALE CASTRENSE. NEL QUARTIERE COLLATINO PER
UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA AL TRAFFICO L’INTERA VIA SEBASTIANO SATTA.
PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO SI VIAGGIA IN CODA DAL
RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA UN ALTRO INCIDENTE SUL
VIADOTTO DELLA MAGLIANA RLLENTAMENTI DIREZIONE FIUMICINO.
.
TRASPORTO PUBBLICO RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA DELLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA. RESTANO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI..
RIMANE ATTIVA LA LINEA BUS DI SUPPORTO TERMINI FLAMINIO.
PER OGGI E’ TUTTO GRAZIE DELL’ASCOLTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma