Traffico Roma del 07-05-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 19:50

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE E TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DALLO

SVINCOLO DELLA FIUMICINO ALLA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA

SI VIAGGIA A RILENTO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI

CAMPI SPORTIVI. E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA LA

CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E VIALE CASTRENSE. NEL QUARTIERE COLLATINO PER

UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA AL TRAFFICO L’INTERA VIA SEBASTIANO SATTA.

PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO SI VIAGGIA IN CODA DAL

RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA UN ALTRO INCIDENTE SUL

VIADOTTO DELLA MAGLIANA RLLENTAMENTI DIREZIONE FIUMICINO.

.

TRASPORTO PUBBLICO RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA DELLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA. RESTANO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI..

RIMANE ATTIVA LA LINEA BUS DI SUPPORTO TERMINI FLAMINIO.

PER OGGI E’ TUTTO GRAZIE DELL’ASCOLTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma