Traffico Roma del 07-06-2019 ore 07:30

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA IN

CARREGGIATA INTERNA, MENTRE SI GUIDA REGOLARMENTE SULL’ESTERNA.

TRAFFICO RALLENTATO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SUL TRATTO URBANO

DELL’AUTOSTRADA ROMA-TERAMO DA TOR CERVERA FINO ALLA TANGENZIALE EST.

SI VIAGGIA IN CODA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SULLA VIA OSTIENSE DA ACILIA A

VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DEL GRA.

PRUDENZA PER LO STESSO MOTIVO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST VICINO IL VERANO,

IN DIREZIONE VIA SALARIA.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA FLAMINIA NUOVA DAL GRA IN DIREZIONE CORSO DI

FRANCIA, E SU VIA SALARIA A COMINCIARE DA VIA CORTONA VERSO IL CENTRO

CITTÀ.

ALL’ESQUILINO IN PROGRAMMA QUESTA SERA “UNA CITTÀ A MISURA DEI BAMBINI”.

PER LA 14^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE, CHIUSA VIA NINO BIXIO TRA VIA

CONTE VERDE E VIA EMANUELE FILIBERTO.

