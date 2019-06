Traffico Roma del 07-06-2019 ore 08:00

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 7:50

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DALLA

CASILINA ALL’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN ESTERNA GLI

SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA E PISANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA DAL

RACCORDO ANULARE FINO ALL’INGRESSO DELLA TANGENZIALE EST.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE TOR DI QUINTO

E VIA SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA TANGENZIALE EST DA VIA

NOMENTANA A VIA SALARIA VERSO LO STADIO.

A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE A TRATTI SU VIA OSTIENSE DA VIA DI

MACCHIASAPONARA A VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO IL GRA.

ORARIO DI PUNTA E TRAFFICO INTENSO VERSO IL CENTRO SU AURELIA, CASSIA E VIA

FLAMINIA NUOVA. TRAFFICATA ANCHE VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PÌNDARO A

VIA DI MALAFADE IN DIREZIONE DEL CENTRO.

ALL’ESQUILINO IN PROGRAMMA QUESTA SERA “UNA CITTÀ A MISURA DEI BAMBINI”.

PER LA 14^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE, CHIUSA VIA NINO BIXIO TRA VIA

CONTE VERDE E VIA EMANUELE FILIBERTO.

