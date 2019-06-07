Traffico Roma del 07-06-2019 ore 08:00
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 7:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DALLA
CASILINA ALL’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN ESTERNA GLI
SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA E PISANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA DAL
RACCORDO ANULARE FINO ALL’INGRESSO DELLA TANGENZIALE EST.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE TOR DI QUINTO
E VIA SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA TANGENZIALE EST DA VIA
NOMENTANA A VIA SALARIA VERSO LO STADIO.
A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE A TRATTI SU VIA OSTIENSE DA VIA DI
MACCHIASAPONARA A VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO IL GRA.
ORARIO DI PUNTA E TRAFFICO INTENSO VERSO IL CENTRO SU AURELIA, CASSIA E VIA
FLAMINIA NUOVA. TRAFFICATA ANCHE VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PÌNDARO A
VIA DI MALAFADE IN DIREZIONE DEL CENTRO.
ALL’ESQUILINO IN PROGRAMMA QUESTA SERA “UNA CITTÀ A MISURA DEI BAMBINI”.
PER LA 14^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE, CHIUSA VIA NINO BIXIO TRA VIA
CONTE VERDE E VIA EMANUELE FILIBERTO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma