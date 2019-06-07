Traffico Roma del 07-06-2019 ore 08:30
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 8:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA, MENTRE IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI
MAGGIORI SONO TRA CASSIA E PISANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA DAL
RACCORDO ANULARE FINO ALL’INGRESSO DELLA TANGENZIALE EST.
SI RALLENTA ANCHE SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DAL RACCORDO
FINO A VIA DELLA MAGLIANA.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO E LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE TOR
DI QUINTO E VIA SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA TANGENZIALE EST DA
PORTONACCIO A VIA SALARIA VERSO LO STADIO.
A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE A TRATTI SU VIA OSTIENSE DA VIA DI
MACCHIASAPONARA A VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO IL GRA.
CODE SU VIA SALARIA A CAUSA DI UN CANTIERA DA VIA CORTONA IN DIREZIONE DEL
CENTRO CITTà.
ORARIO DI PUNTA E TRAFFICO INTENSO VERSO IL CENTRO SU AURELIA, CASSIA E VIA
FLAMINIA NUOVA. TRAFFICATA ANCHE VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PÌNDARO A
VIA DI MALAFADE IN DIREZIONE DEL CENTRO E VIA PONTINA DAL RACCORDO FINO A
VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR.
DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma