Traffico Roma del 07-06-2019 ore 09:00
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ROMA INFOMOBILITÀ VENERDì 7 GIUGNO 2019 ORE 8:50
PER LAVORI DI MANUTENZIONE SUL GASDOTTO, SI VIAGGIA TRAMITE UNA RIDUZIONE
DI CARREGGIATA SU LUNGOTEVERE FLAMINIO DA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI A VIA
LUIGI CANINA VERSO PONTE MILVIO.
IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL 25 GIUGNO.
RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
DISAGI, SEMPRE CAUSATI DAI LAVORI, IN ZONA VILLA SPADA SU VIA SALARIA
ALTEZZA VIA CORTONA. FREQUENTI I RALLENTAMENTI DAL GRA VERSO IL CENTRO
CITTÀ.
ALL’ESQUILINO IN PROGRAMMA QUESTA SERA “UNA CITTÀ A MISURA DEI BAMBINI”.
PER LA 14^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE, CHIUSA VIA NINO BIXIO TRA VIA
CONTE VERDE E VIA EMANUELE FILIBERTO DALLE 19:00 ALLE 20:00.
DOMANI, SABATO 8 GIUGNO, IN PIAZZA SAN PIETRO È IN PROGRAMMA LA VEGLIA DI
PENTECOSTE A PARTIRE DALLE 18:00.
ALLE 21:30 È PREVISTO INOLTRE IL RADUNO DEI FEDELI IN VIA DELLA
CONCILIAZIONE PER LA PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL DIVINO AMORE FINO A
PORTA CAPENA.
DISAGI AL TRAFFICO PREVISTI PER LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma