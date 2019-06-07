Traffico Roma del 07-06-2019 ore 09:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 9:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
AURELIA E PISANA PER TRAFFICO E LAVORI E TRA CENTRALE DEL LATTE E NOMENTANA
PER UN INCIDENTE, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA
CASILINA E ARDEATINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA DAL
RACCORDO ANULARE A VIA FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST.
SI RALLENTA ANCHE SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DAL GRA FINO
A VIA DELLA MAGLIANA.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI E SULLA TANGENZIALE
EST DA VIA ITBURTINA A VIA SALARIA VERSO LO STADIO. SULLO STESSO TRATTO C’è
UN INCIDENTE VICINO LO SVINCOLO PER LA SALARIA.
E ANCORA SU VIA SALARIA, A VILLA SPADA, RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA CORTONA
DAL GRA A CAUSA DI UN CANTIERE.
LA CIRCOLAZIONE è SEMPRE SOSTENUTA VERSO IL CENTRO CITTà SU AURELIA, CASSIA
E TIBURTINA. TRAFFICATA ANCHE VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA MACCHIA
SAPONARA A VIA DI MALAFADE IN DIREZIONE DEL CENTRO E VIA PONTINA, DAL
RACCORDO FINO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR.
DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma