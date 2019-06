Traffico Roma del 07-06-2019 ore 10:00

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 9:50

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI VIAGGIA IN CODA PER INCIDENTI DALLA

PRENESTINA ALLA NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA. TRAFFICO SOSTENUTO IN

INTERNA DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DALLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI E SULLA TANGENZIALE

EST DA VIA TIBURTINA A VIA SALARIA VERSO LO STADIO.

SEMPRE PRUDENZA IN ZONA VILLA SPADA A CAUSA DI UN CANTIERE SU VIA SALARIA

ALTEZZA VIA CORTONA, DOVE SI RALLENTA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.

ANCORA TRAFFICATE VERSO IL CENTRO AURELIA, CASSIA E FLAMINIA, MENTRE

DIMINUISCE IL TRAFFICO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI ACILIA A VIA DI

MALAFEDE PER CHI GUIDA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

PER LAVORI DI MANUTENZIONE SUL GASDOTTO, SI VIAGGIA TRAMITE UNA RIDUZIONE

DI CARREGGIATA SU LUNGOTEVERE FLAMINIO DA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI A VIA

LUIGI CANINA VERSO PONTE MILVIO.

IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL 25 GIUGNO.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma