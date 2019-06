Traffico Roma del 07-06-2019 ore 11:30

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 11:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA

SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA

LAURENTINA, MENTRE IN INTERNA SOLO BREVI RALLENTAMENTI TRA VIA NOMENTANA E

LO SVINCOLO DELLA ROMA-TERAMO.

SU VIA DEL FORO ITALICO, PER TRAFFICO E LAVORI, CODE A TRATTI DA VIA DELLA

CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.

IN ZONA VILLA SPADA, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN

CANTIERE SU VIA SALARIA, ALTEZZA VIA CORTONA, VERSO IL CENTRO.

ATTENZIONE IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI PER UN INCIDENTE.

RALLENTAMENTI PER LA STESSA CAUSA IN VIA CASILINA TRA BORGATA FINOCCHIO E

BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

UN TERZO INCIDENTE SU VIA LAURENTINA, VICINO VIA DEL TINTORETTO, PROVOCA

RALLENTAMENTI PER CHI GUIDA VERSO IL QUARTIERE OSTIENSE.

AL PORTUENSE, RICORDIAMO CHIUSA PER UNA VORAGINE VIA PIETRO MARONCELLI, TRA

VIA LUIGI ANGELONI E VIA LIVIO MARIANI.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma