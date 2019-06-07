Traffico Roma del 07-06-2019 ore 12:30
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ROMA INFOMOBILITÀ VENERDì 7 GIUGNO 2019 ORE 12:15
SU VIA DEL FORO ITALICO, PER LAVORI DI PULITURA, CODE DA VIA CAMILLUCCIA A
VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
DISAGI, SEMPRE CAUSATI DAI LAVORI, IN ZONA VILLA SPADA SU VIA SALARIA
ALTEZZA VIA CORTONA. ANCHE IN QUESTO CASO FREQUENTI I RALLENTAMENTI DAL GRA
VERSO IL CENTRO.
ALL’ESQUILINO IN PROGRAMMA QUESTA SERA “UNA CITTÀ A MISURA DEI BAMBINI”.
PER LA 14^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE, CHIUSA VIA NINO BIXIO TRA VIA
CONTE VERDE E VIA EMANUELE FILIBERTO DALLE 19:00 ALLE 20:00.
IL QUARTIERE SAN GIOVANNI FESTEGGIA DOMANI LA FINE DEI LAVORI STRADALI E
L’ABBELLIMENTO DELLA ZONA CON NUOVE PIANTE IN VIA METAPONTO. DURANTE TUTTA
LA DURATA DELLA FESTA, DALLE 16:00 ALLE 20:00 CIRCA, CHIUSURE AL TRAFFICO E
DEVIAZIONI IN TUTTA LA ZONA.
DOMANI, SABATO 8 GIUGNO, IN PIAZZA SAN PIETRO È IN PROGRAMMA LA VEGLIA DI
PENTECOSTE A PARTIRE DALLE 18:00.
ALLE 21:30 È PREVISTO INOLTRE IL RADUNO DEI FEDELI IN VIA DELLA
CONCILIAZIONE PER LA PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL DIVINO AMORE FINO A
PORTA CAPENA.
DISAGI AL TRAFFICO PREVISTI PER LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA.
SEMPRE DOMANI C’È IL “ROMA PRIDE 2019” CON PARTENZA DA PIAZZA DELLA
REPUBBLICA. DALLE 13:00 FINO ALLE 20:00 CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI
PER DIVERSE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma