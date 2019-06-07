Traffico Roma del 07-06-2019 ore 13:30
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 13:20 RB
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER LAVORI
DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA PONTINA ALLA
TUSCOLANA.
IN VIA FLAMINIA NUOVA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA CORSO DI FRANCIA E
VIA FLAMINIA VERSO IL RACCORDO ANULARE
AD ACILIA POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE IN
VIA DOMENICO MORELLI ALL’ALTEZZA DI VIA DI SAPONARA.
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA VIALE DI TOR DI
QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO LUNGO LA
TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DEI
MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E SU VIALE CASTRENSE
AL PORTUENSE, RICORDIAMO CHE PER UNA VORAGINE È CHIUSA AL TRAFFICO VIA
PIETRO MARONCELLI, TRA VIA LUIGI ANGELONI E VIA LIVIO MARIANI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma