Traffico Roma del 07-06-2019 ore 14:30

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 13:20 RB

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER LAVORI

DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA

ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA PONTINA ALLA

TUSCOLANA.

IN VIA FLAMINIA NUOVA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA CORSO DI FRANCIA E

VIA FLAMINIA VERSO IL RACCORDO ANULARE

AD ACILIA POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE IN

VIA DOMENICO MORELLI ALL’ALTEZZA DI VIA DI SAPONARA.

SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA VIALE DI TOR DI

QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO LUNGO LA

TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DEI

MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E SU VIALE CASTRENSE

AL PORTUENSE, RICORDIAMO CHE PER UNA VORAGINE È CHIUSA AL TRAFFICO VIA

PIETRO MARONCELLI, TRA VIA LUIGI ANGELONI E VIA LIVIO MARIANI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma