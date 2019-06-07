Traffico Roma del 07-06-2019 ore 15:30
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 15:20 RB
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI
DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA -FIUMICINO FINO A VIA
TUSCOLANA.
A SAN PIETRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIALE VATICANO
ALL’ALTEZZA DI VIA VITTOR PISANI.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA AURELIA ANTICA DA VIA AURELIA A LARGO
DON LUIGI GUANELLA, VERSO IL CENTRO.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SU VIA VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA TUSCIA AL
RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ.
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE
DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER
LA A24 ROMA L’AQUILA E SU VIALE CASTRENSE.
SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI SU VIALE DELLE TERME DI CARACALLA
TRA LARGO DELLE TERME DI CARACALLA E PIAZZALE NUMA POMPILIO.
AL PORTUENSE, RICORDIAMO CHE PER UNA VORAGINE È CHIUSA AL TRAFFICO VIA
PIETRO MARONCELLI, TRA VIA LUIGI ANGELONI E VIA LIVIO MARIANI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma