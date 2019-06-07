Traffico Roma del 07-06-2019 ore 17:00
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 16:50 RB
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA CASSIA ALLA SALARIA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI E CODE
A TRATTI DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA -FIUMICINO FINO A VIA
TUSCOLANA.
A SETTEVILLE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA MARCO SIMONE
ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO: CI TROVIAMO A NORD EST DELLA CAPITALE.
ALL’EUR PER UN ‘ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA VIA
CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE TRE FONTANE IN DIREZIONE
CENTRO.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA PONTINA DAL BIVIO CON VIA DI PRATICA A VIA
MONTE D’ORO IN DIREZIONE POMEZIA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN
INCIDENTE.
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE
DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER
LA A24 ROMA L’AQUILA E SU VIALE CASTRENSE, IN DIREZIONE OPPOSTA,
RALLENTAMENTI DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA.
SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DI MALAFEDE A VIA
DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
AL PORTUENSE, PER UNA VORAGINE È CHIUSA AL TRAFFICO VIA PIETRO MARONCELLI,
TRA VIA LUIGI ANGELONI E VIA LIVIO MARIANI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma