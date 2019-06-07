Traffico Roma del 07-06-2019 ore 17:30
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 17:20 RB
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO
ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA ROMA FUMICINO.
SEMPRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DALLA
CASSIA ALLA SALARIA E PROSEGUENDO CODE ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE DALLA
BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA -FIUMICINO FINO A VIA
TUSCOLANA.
A SETTEVILLE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA MARCO SIMONE
ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO: CI TROVIAMO A NORD EST DELLA CAPITALE.
ALL’EUR PER UN ‘ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA VIA
CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE TRE FONTANE IN DIREZIONE
CENTRO.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA
VERSO VIA SALARIA E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA
A24 ROMA L’AQUILA E SU VIALE CASTRENSE.
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI E CODE DA
VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
CODE SULLA VIA PONTINA PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE DA SPINACETO A VIA
MONTE D’ORO IN DIREZIONE POMEZIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma