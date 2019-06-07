Traffico Roma del 07-06-2019 ore 18:00
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 17:50 RB
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DA VIA TRIONFALE A VIA SALARIA; PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI E
CODE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA -FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
A SETTECAMINI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA
ALL’ALTEZZA DI VIA MOROLO.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA
VERSO VIA SALARIA E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA
A24 ROMA L’AQUILA E SU VIALE CASTRENSE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA CODE A TRATTI PER TRAFFICO E PER
UN INCIDENTE DA PORTONACCIO A VIALE PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO
ANULARE.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA LUIGI ERCOLE
MORSELLI VERSO IL RACCORDO ANULARE E DA VIA MORSELLI A VIA DELLA MAGLIANA
VERSO L’EUR.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE DA
SPINACETO A VIA MONTE D’ORO IN DIREZIONE POMEZIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma