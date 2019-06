Traffico Roma del 07-06-2019 ore 19:00

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 18.20 TR

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA

CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIACO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA

INTERNA TRA TRIONFALE E FLAMINIA E PROSEGUENDO DA BUFALOTTA A VIA

PRENESTINA.STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E

LA ROMANINA.

SU VIA TIBURTINA CODE DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A VIA DI SALONE IN

USCITA DALLA CITTA’, OLTRE AL TRAFFICO E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE

ALL’ALTEZZA DI VIA MOROLO

CODE IN USCITA DALLA CITTA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DAL VIADOTTO DELLA

MAGLIANA AL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO

DALLA TANG. EST SEMPRE VERSO IL RACCORDO ANULARE..

INCOLONNAMENTI SU VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A POMEZIA IN DIREZIONE

DI LATINA.

CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE VERSO

SAN GIOVANNI DA VIA DI TOR DI QUINDO A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA

TANG. CODE TRA VIA BATTERIA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA A24 RM-TE E TRA SAN

LORENZO E V.LE CASTRENSE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma