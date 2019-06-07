Traffico Roma del 07-06-2019 ore 19:00
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 18.20 TR
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA
CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIACO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA
INTERNA TRA TRIONFALE E FLAMINIA E PROSEGUENDO DA BUFALOTTA A VIA
PRENESTINA.STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E
LA ROMANINA.
SU VIA TIBURTINA CODE DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A VIA DI SALONE IN
USCITA DALLA CITTA’, OLTRE AL TRAFFICO E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DI VIA MOROLO
CODE IN USCITA DALLA CITTA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DAL VIADOTTO DELLA
MAGLIANA AL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO
DALLA TANG. EST SEMPRE VERSO IL RACCORDO ANULARE..
INCOLONNAMENTI SU VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A POMEZIA IN DIREZIONE
DI LATINA.
CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE VERSO
SAN GIOVANNI DA VIA DI TOR DI QUINDO A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA
TANG. CODE TRA VIA BATTERIA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA A24 RM-TE E TRA SAN
LORENZO E V.LE CASTRENSE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma