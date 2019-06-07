Traffico Roma del 07-06-2019 ore 19:30
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 19:20 RB
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA; PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI
DALLA NOMENTANA ALLA RUSTICA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
AL TUFELLO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU LARGO FRATELLI
LUMIERE
A SETTECAMINI PER UN ALTRO INCIDENTE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA
TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA MOROLO.
INCIDENTE ANCHE A CENTOCELLE: RALLENTAMENTI SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI
ALL’INCROCIO CON VIA CASILINA.
AD OSTIA ANTICA RALLENTAMENTI SU VIALE DEI ROMAGNOLI ALL’ALTEZZA DI VIA
GASTONE MASPERO VERSO OSTIA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN
INCIDENTE.
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO A
VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE
EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24
ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma