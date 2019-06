Traffico Roma del 07-06-2019 ore 19:30

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 19:20 RB

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER

TRAFFICO DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA; PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI

DALLA NOMENTANA ALLA RUSTICA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.

AL TUFELLO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU LARGO FRATELLI

LUMIERE

A SETTECAMINI PER UN ALTRO INCIDENTE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA

TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA MOROLO.

INCIDENTE ANCHE A CENTOCELLE: RALLENTAMENTI SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI

ALL’INCROCIO CON VIA CASILINA.

AD OSTIA ANTICA RALLENTAMENTI SU VIALE DEI ROMAGNOLI ALL’ALTEZZA DI VIA

GASTONE MASPERO VERSO OSTIA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN

INCIDENTE.

SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO A

VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE

EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24

ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE.

RALLENTAMENTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI

ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma