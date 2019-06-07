Traffico Roma del 07-06-2019 ore 20:00
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 19:50 RB
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA CENTRALE
DEL LATTE AL BIVIO PER LA A24 ROMA – L’AQUILA.
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA C. COLOMBO ALLA
TUSCOLANA.
A CENTOCELLE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI
ALL’INCROCIO CON VIA CASILINA.
AD OSTIA ANTICA INCIDENTE SU VIALE DEI ROMAGNOLI ALL’ALTEZZA DI VIA GASTONE
MASPERO IN DIREZIONE OSTIA: RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI.
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIALE
DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA
L’AQUILA E SU VIALE CASTRENSE.
CODE SULLA VIA PONTINA DAL BIVIO PER LA VIA C. COLOMBO AL RACCORDO ANULARE
VERSO FUORI CITTÀ.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A
VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma