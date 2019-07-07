Traffico Roma del 07-07-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 07:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCARSA AL MOMENTO LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE.
REGOLARI ANCHE LE CONSOLARI IN INGRESSO ED IN USCITA, DALLA CITTÀ.
RALLENTEMENTI PER INCIDENTE, LUNGO VIA ETTORE ROMAGNOLI ALL’ALTEZZA DI VIA
NOMENTANA.
UN ALTRO INCIDENTE SI REGISTRA SULLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA, IN
PROSSIMITÀ DEL VERANO.
IN ZONA PIGNETO, COME OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE, AVRÀ LUOGO UNA
MANIFESTAZIONE CULTURALE E COMMERCIALE CHE COMPORTERÀ LA CHIUSURA AL
TRANSITO DI VIA LEONARDO BUFALINI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CASILINA E
VIA GIOVANNI MAGGI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, FINO ALLE 24.00 DI QUESTA
SERA.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
IN ZONA TORVERGATA, A PARTIRE DALLE 8.00 E FINO ALLE 13 CIRCA, AVRÀ LUOGO
UNA GARA CICLISTICA.
CHIUSE AL TRANSITO, VIA DI GROTTE PORTELLA, VIALE GISMONDI, VIALE
DELL’ARCHIGINNASIO, VIALE CARLI, VIA SALAMANCA E VIA CRACOVIA.
CHIUSA VIA DI PORTA LATINA, IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLE MURA LATINE, IN
DIREZIONE DELLE TERME DI CARACALLA.
DALLE 6 ALLE 12 PER LAVORI SULLE CONDUTTURE IDRICHE.
OGGI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERESSERANNO LA METRO A, SARA
INTERROTTA NEL TRATTO TRA SUBAUGUSTA ED ANAGNINA, DOVE VERRANNO ATTIVATI
DEI BUS SOSTITUTIVI.
MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma