Traffico Roma del 07-07-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 08:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CHIUSA PER INCIDENTE, VIA ETTORE ROMAGNOLI ALL’ALTEZZA DI VIA NOMENTANA.
PRESTARE ATTENZIONE ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST, INCIDENTE IN
PROSSIMITÀ DEL VERANO, VERSO SAN GIOVANNI
LUNGO IL RACCORDO ANULARE, I PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA,
TRA VIA TUSCOLANA E VIA ARDEATINA.
ED IN USCITA DALLA CAPITALE, IN DIREZIONE DEL LITORALE ROMANO,
INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DI PRATICA, A PARTIRE DAL BIVIO DELLA VIA PONTINA
FINO AL VILLAGGIO AZZURRO.
IN ZONA PIGNETO, COME OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE, AVRÀ LUOGO UNA
MANIFESTAZIONE CULTURALE E COMMERCIALE CHE COMPORTERÀ LA CHIUSURA AL
TRANSITO DI VIA LEONARDO BUFALINI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CASILINA E
VIA GIOVANNI MAGGI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, FINO ALLE 24.00 DI QUESTA
SERA.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
IN ZONA TORVERGATA, A PARTIRE DALLE 8.00 E FINO ALLE 13 CIRCA AVRÀ LUOGO
UNA GARA CICLISTICA.
CHIUSE AL TRANSITO, VIA DI GROTTE PORTELLA, VIALE GISMONDI, VIALE
DELL’ARCHIGINNASIO, VIALE CARLI, VIA SALAMANCA E VIA CRACOVIA.
CHIUSA VIA DI PORTA LATINA, IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLE MURA LATINE, IN
DIREZIONE DELLE TERME DI CARACALLA.
DALLE 6 ALLE 12 PER LAVORI SULLE CONDUTTURE IDRICHE.
PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INTERESSANO LA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TRA SUBAUGUSTA ED ANAGNINA,
DOVE SONO STATI ATTIVATI DEI BUS SOSTITUTIVI.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma