Traffico Roma del 07-07-2019 ore 09:30

INCIDENTE LUNGO VIA LAURENTINA, ALL’ALTEZZA DI VIA DI VIGNA MURATA,

RALLENTAMENTI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.

ED È CHIUSA PER INCIDENTE, VIA ETTORE ROMAGNOLI ALL’ALTEZZA DI VIA

NOMENTANA.

E SEMPRE PER INCIDENTE CHIUSA SULLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA LA GALLERIA

IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA TUSCOLANA

E VIA ARDEATINA E TRA LA VIA DEL MARE ED IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.

TRAFFICO IN AUMENTO LUNGO LE MAGGIORI ARTERIE CHE CONDUCONO AL MARE.

CODE SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO AL BIVIO PER VIA DI PRATICA E SU

QUEST’ULTIMA FINO AL VILLAGGIO AZZURRO.

TRAFFICO INTENSO LUNGO VIA CRISTORORO COLOMBO.

SU VIA AURELIA CODE A TRATTI TRA CASTEL DI GUIDO ED IL BIVIO PER FREGENE.



IN ZONA PIGNETO, COME OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE, AVRÀ LUOGO UNA

MANIFESTAZIONE CULTURALE E COMMERCIALE CHE COMPORTERÀ LA CHIUSURA AL

TRANSITO DI VIA LEONARDO BUFALINI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CASILINA E

VIA GIOVANNI MAGGI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, FINO ALLE 24.00 DI QUESTA

SERA.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

IN ZONA TORVERGATA, A PARTIRE DALLE 8.00 E FINO ALLE 13 CIRCA AVRÀ LUOGO

UNA GARA CICLISTICA.

CHIUSE AL TRANSITO, VIA DI GROTTE PORTELLA, VIALE GISMONDI, VIALE

DELL’ARCHIGINNASIO, VIALE CARLI, VIA SALAMANCA E VIA CRACOVIA.

PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

INTERESSANO LA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TRA SUBAUGUSTA ED ANAGNINA,

DOVE SONO STATI ATTIVATI DEI BUS SOSTITUTIVI.

