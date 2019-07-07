Traffico Roma del 07-07-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ANCORA CHIUSA PER INCIDENTE LA TANGENZIALE EST DA VIA NOMENTANA FINO A VIA
TIBURTINA, SI TRATTA DELLA NUOVA GALLERIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. IL
TRAFFICO VIENE DEVIATO LUNGO IL VECCHIO TRACCIATO.
ED È CHIUSA PER INCIDENTE, VIA ETTORE ROMAGNOLI, ALL’ALTEZZA DI VIA
NOMENTANA.
ANCORA PER UN INCIDENTE, RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA CASILINA IN PROSSIMITÀ
DI VIA DELLA PRIMAVERA.
LUNGO VIA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO, IN USCITA DALLA CITTÀ TRA IL
RACCORDO ANULARE E CASTEL ROMANO.
IN ZONA PIGNETO, IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE CULTURALE E COMMERCIALE CHE
COMPORTA LA CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA LEONARDO BUFALINI, NEL TRATTO
COMPRESO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,
FINO ALLE 24.00 CIRCA, DI QUESTA SERA.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
IN ZONA TORVERGATA, È IN SVOLGIMENTO UNA GARA CICLISTICA, CHE TERMINERÀ
INTORNO ALLE 13 CIRCA. PER TALE MOTIVO SONO AL MOMENTO CHIUSE AL TRANSITO:
VIA DI GROTTE PORTELLA, VIALE GISMONDI, VIALE DELL’ARCHIGINNASIO, VIALE
CARLI, VIA SALAMANCA E VIA CRACOVIA.
PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INTERESSANO LA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TRA SUBAUGUSTA ED ANAGNINA,
DOVE SONO STATI ATTIVATI DEI BUS SOSTITUTIVI.
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MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma