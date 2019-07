Traffico Roma del 07-07-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 12:20



RIAPERTA COMPLETAMENTE LA TANGENZIALE EST, CHIUSA PRECEDENEMENTE PER

INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE

VERSO SAN GIOVANNI.

RESTA INVECE CHIUSA PER INCIDENTE, VIA ETTORE ROMAGNOLI, ALL’ALTEZZA DI VIA

NOMENTANA.

MIGLIORATA SENSIBILMENTE LA SITUAZIONE LUNGO LA VIA PONTINA, SI REGISTRANO

RALLENTAMENTI TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA.



IN ZONA PIGNETO, IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE CULTURALE E COMMERCIALE CHE

COMPORTA LA CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA LEONARDO BUFALINI, NEL TRATTO

COMPRESO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,

FINO ALLE 24.00 CIRCA, DI QUESTA SERA.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

IN ZONA TORVERGATA, È IN SVOLGIMENTO UNA GARA CICLISTICA, CHE TERMINERÀ

INTORNO ALLE 13 CIRCA. PER TALE MOTIVO SONO AL MOMENTO CHIUSE AL TRANSITO:

VIA DI GROTTE PORTELLA, VIALE GISMONDI, VIALE DELL’ARCHIGINNASIO, VIALE

CARLI, VIA SALAMANCA E VIA CRACOVIA.

PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

INTERESSANO LA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TRA SUBAUGUSTA ED ANAGNINA,

DOVE SONO STATI ATTIVATI DEI BUS SOSTITUTIVI.

