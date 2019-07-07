Traffico Roma del 07-07-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 13:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA ED IN USCITA DALLA
CAPITALE.
REGOLARE ANCHE L’INTERO RACCORDO ANULARE.
NULLA DA SEGNALARE ANCHE SULLE STRADE ALL’INTERNO DELLACITTÀ.
IN ZONA PIGNETO, IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE CULTURALE E COMMERCIALE CHE
COMPORTA LA CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA LEONARDO BUFALINI, NEL TRATTO
COMPRESO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,
FINO ALLE 24.00 CIRCA, DI QUESTA SERA.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INTERESSANO LA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TRA SUBAUGUSTA ED ANAGNINA,
DOVE SONO STATI ATTIVATI DEI BUS SOSTITUTIVI.
LE LINNE TRAM 3 E 19 SONO TEMPORANEAMENTE SOPPRESSE PER LAVORI E SOSTITUITE
DA AUTOBUS NELLA TRATTA GALENO VALLE GIULIA RISORGIMENTO.
ANCHE LA LINEA 2 È INTERROTTA ED È SOSTITUITA NELL’INTERA TRATTA.
PER SAPERNE DI PIÙ SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800-18-34-34; MUOVITI CON NOI!
MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma