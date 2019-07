Traffico Roma del 07-07-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 15:20 D.R.



NULLA DA SEGNALARE IN QUESTE ORE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA ED

IN USCITA DALLA CAPITALE, CIRCOLAZIONE DUNQUE REGOLARE;

È UNA DOMENICA POMERIGGIO TRANQUILLA CON IL TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO

RACCORDO ANULARE, E ANCHE SULLE STRADE ALL’INTERNO DELLA CITTÀ.

LE ATRE NOTIZIE, IN ZONA PIGNETO, IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE CULTURALE E

COMMERCIALE CHE COMPORTA LA CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA LEONARDO BUFALINI,

NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI, IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI, FINO ALLE 24.00 CIRCA, DI QUESTA SERA.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

INFINE, IL TRASPORTO:

PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

INTERESSANO LA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TRA SUBAUGUSTA ED ANAGNINA,

DOVE SONO STATI ATTIVATI DEI BUS SOSTITUTIVI.

E, PER LAVORI SOPPRESSO IL SERVIZIO SULLE LINEE TRAM 3 E 19 SOSTITUITE DA

AUTOBUS NELLA TRATTA GALENO VALLE GIULIA RISORGIMENTO.

ANCHE LA LINEA TRAM 2 È INTERROTTA ED È SOSTITUITA NELL’INTERA TRATTA.

