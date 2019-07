Traffico Roma del 07-07-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 16:20



TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO

DELLA ROMA-TERAMO.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI

FIUMICINO DA VIA PORTUENSE AL BIVIO DEL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA SS148 PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA IN

DIREZIONE ROMA, MENTRE COMINCIANO I PRIMI RALLENTAMENTI SULLA STATALE

AURELIA DA CASTEL DI GUIDO A MALAGROTTA SEMPRE VERSO LA CAPITALE.

TRAFFICO MAGGIORMENTE CONCENTRATO IN QUESTE ORE SULLA LITORANEA OSTIA-ANZIO

TRA CASTEL FUSANO E ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

NEL QUARTIERE NOMENTANO COMINCIA DOMANI UNA NUOVA FASE DI LAVORI IN VIA

RODOLFO LANCIANI PER IL RINNOVO DELL’ASFALTO.

PRUDENZA PER IL DIVIETO DI TRANSITO TRA LARGO RODOLFO LANCIANI E PIAZZA

ORAZIO MARUCCHI VERSO VIA NOMENTANA.

PREVISTE DEVIAZIONI PER I BUS 445, 542 E 544.

