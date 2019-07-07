Traffico Roma del 07-07-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 16:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO
DELLA ROMA-TERAMO.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI
FIUMICINO DA VIA PORTUENSE AL BIVIO DEL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA SS148 PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA IN
DIREZIONE ROMA, MENTRE COMINCIANO I PRIMI RALLENTAMENTI SULLA STATALE
AURELIA DA CASTEL DI GUIDO A MALAGROTTA SEMPRE VERSO LA CAPITALE.
TRAFFICO MAGGIORMENTE CONCENTRATO IN QUESTE ORE SULLA LITORANEA OSTIA-ANZIO
TRA CASTEL FUSANO E ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
NEL QUARTIERE NOMENTANO COMINCIA DOMANI UNA NUOVA FASE DI LAVORI IN VIA
RODOLFO LANCIANI PER IL RINNOVO DELL’ASFALTO.
PRUDENZA PER IL DIVIETO DI TRANSITO TRA LARGO RODOLFO LANCIANI E PIAZZA
ORAZIO MARUCCHI VERSO VIA NOMENTANA.
PREVISTE DEVIAZIONI PER I BUS 445, 542 E 544.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma