Traffico Roma del 07-07-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 17:20



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AUMENTA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA

DALLA COLOMBO ALL’APPIA.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI

FIUMICINO DA VIA PORTUENSE AL BIVIO DEL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO.

SULLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA DA LADISPOLI A

TORRIMPIETRA VERSO ROMA.

FILE SULLA SS1 AURELIA PER TRAFFICO E INCIDENTE DAL CENTRO TRE DENARI A

CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

PRUDENZA ANCHE SU VIA DI PRATICA DI MARE, SEMPRE PER UN INCIDENTE IN

PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA PONTINA, DOVE CI SONO FILE DA POMEZIA A CASTEL

DI DECIMA VERSO IL GRA.

CONTINUA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE SULLA LITORANEA OSTIA-ANZIO TRA CASTEL

FUSANO E ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

IN CITTÀ, VICINO VILLA ADA, RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA SALARIA

ALTEZZA PONTE SALARIO.

ATTENZIONE ANCHE IN ZONA TORPIGNATTARE PERCHÈ C’È UN INCENDIO IN VIA

GALEAZZO ALESSI.

DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma