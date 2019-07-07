Traffico Roma del 07-07-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 18:20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
C’È TRAFFICO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE A TRATTI
RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E APPIA.
E TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO SI
RALLENTA CON CODE DA VIA PORTUENSE AL BIVIO DEL GRA IN DIREZIONE DEL
CENTRO.
TRAFFICATA LA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI E CODE DA LADISPOLI A
TORRIMPIETRA VERSO ROMA.
CONTINUA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE SULLA LITORANEA OSTIA-ANZIO TRA CASTEL
FUSANO E ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
IN CITTÀ, VICINO VILLA ADA, RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA SALARIA
ALTEZZA PONTE SALARIO.
A MONTESACRO, ALTRO INCIDENTE IN VIA ETTORE ROMAGNOLI ALL’ ALTEZZA DI VIA
NOMENTANA, POSSIBILI RALLENTAMENTI
INFINE, IL TRASPORTO:
PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INTERESSANO LA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TRA SUBAUGUSTA ED ANAGNINA,
DOVE SONO STATI ATTIVATI DEI BUS SOSTITUTIVI.
E, PER LAVORI SOPPRESSO IL SERVIZIO SULLE LINEE TRAM 3 E 19 SOSTITUITE DA
AUTOBUS NELLA TRATTA GALENO VALLE GIULIA RISORGIMENTO.
ANCHE LA LINEA TRAM 2 È INTERROTTA ED È SOSTITUITA NELL’INTERA TRATTA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma