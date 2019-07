Traffico Roma del 07-07-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 19:20 D.R.



DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

C’È TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI

RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E APPIA; IN INTERNA, FILE DALLA

TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO.

E TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD,

FILE A PARTIRE DA TORRENOVA VERSO IL RACCORDO ANULARE;

TRAFFICATA L’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO BREVI CODE ALL’ALTEZZA

DEL BIVIO DEL GRA IN DIREZIONE DELL’EUR.

STESSA SITUAZIONE SULLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA PER TRAFFICO ABBIAMO

RALLENTAMENTI E CODE DA LADISPOLI A TORRIMPIETRA VERSO ROMA.

RESTA TRAFFICATA LA LITORANEA OSTIA-ANZIO TRA CASTEL FUSANO E ARDEA IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI.

IN CITTÀ, VICINO VILLA ADA, RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA SALARIA

ALTEZZA PONTE SALARIO.

IN ZONA MARCONI, ALTRO INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DI PIETRAPAPA, POSSIBILI

RALLENTAMENTI NELL’AREA CIRCOSTANTE

INFINE, IL TRASPORTO:

PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

INTERESSANO LA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TRA SUBAUGUSTA ED ANAGNINA,

DOVE SONO STATI ATTIVATI DEI BUS SOSTITUTIVI.

E, PER LAVORI SOPPRESSO IL SERVIZIO SULLE LINEE TRAM 3 E 19 SOSTITUITE DA

AUTOBUS NELLA TRATTA GALENO VALLE GIULIA RISORGIMENTO.

ANCHE LA LINEA TRAM 2 È INTERROTTA ED È SOSTITUITA NELL’INTERA TRATTA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.



PER QUESTA SERA È TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma