Traffico Roma del 07-07-2020 ore 08:00

Luceverde Roma Buongiorno e redazione Massimo pesca al momento abbiamo code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Casilina il bivio per la 24 quindi in direzione Salaria Ma si stanno formando anche sulla carreggiata interna tra La Romanina e l’ardeatina altre cose sulla diramazione Roma Sud allo svincolo di entrata per il raccordo anulare poi suldat Urbano della A24 si sta in fila da Lucio Fiorentini fino alla tangenziale est Andiamo nella zona sud della città demo code per lavori sulla via Ardeatina dal raccordo anulare fino a via Casali delle cornacchiole in direzione centro regolarmente in stazione della metro a Furio Camillo per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio accurato e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma