Traffico Roma del 07-07-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane via dei Laghi e il raccordo anulare direzione centro code a tratti per traffico in te invece sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e Appia in entrata in città sul tratto Urbano della A24 si sta in fila da Tor Cervara all’uscita Fiorentini auto in fila anche via Flaminia del raccordo a via dei Due Ponti in tangenziale code verso San Giovanni dall’uscita Prenestina a viale Castrense code per lavori invece sulla via Ardeatina dal raccordo anulare fino a via Casale delle cornacchiole direzione centro per quanto riguarda il trasporto pubblico per un guasto ad un treno Ci sono ritardi sull’intera Linea C della metro ed infine anche questa notte sono in programma dei lavoriattenzione nella galleria Giovanni XXIII tunnel chiuso Dunque a partire dalle 22 di questa sera tra via della Pineta Sacchetti a via del Foro Italico in direzione di via Salaria la riapertura è prevista per le 6 di domani mattina per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma