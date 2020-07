Traffico Roma del 07-07-2020 ore 10:00

Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati in redazione Massimo peschi code per un incidente ancora sulla via Appia del video per via dei Laghi e il raccordo anulare direzione centro con il traffico invece sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e Laurentina sul tratto Urbano della A24 si sta in fila da Tor Cervara fino all’uscita Fiorentini verso la tangenziale traffico intenso entrata in città anche sulla via Casilina con code a tratti tra Torrenova e l’alessandrino auto in fila poi sulla via Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti in tangenziale Tra cui per un incidente verso San Giovanni all’altezza di San Lorenzo code per lavori sulla via Ardeatina dal raccordo anulare fino a via Casali delle cornacchiole direzione centro per un guasto ad un treno ci sono ancora ritardi sull’intera Linea C della metropolitana per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.itGrazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma