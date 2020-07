Traffico Roma del 07-07-2020 ore 11:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben ritornati all’appuntamento con il traffico sul tratto Urbano della A24 si sta in fila tra le uscite Togliatti e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare traffico in sono entrato in città poi sulla via Casilina con code a tratti tra Torrenova e via Walter Tobagi anche per un incidente auto in fila poi sulla via Cassia tra il raccordo è Tomba di Nerone In entrambe le direzioni in tangenziale abbiamo ancora coda per un incidente in direzione San Giovanni tra la Prenestina & viale Castrense code per lavori infine sulla via Ardeatina dal raccordo anulare fino a via di torricola nelle due direzioni per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito a Roma punto luceverde.it da Massimo vecchi e tutto è più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

