Traffico Roma del 07-07-2020 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane incidente sulla via Casilina finocchio e via Walter Tobagi nelle due direzioni in fila anche sulla via Cassia tra il raccordo è Tomba di Nerone sempre nelle due direzioni con i lavori invece sulla via Ardeatina tra il raccordo anulare e via di torricola In entrambe le direzioni sulla litoranea ostia-anzio invece è un incidente e rallentare il traffico all’altezza dell’ Ottavo cancello direzione Torvaianica anche questa notte sono in programma i lavori di manutenzione nella galleria Giovanni XXIII tunnel chiuso quindi a partire dalle 22 di questa sera tra via della Pineta Sacchetti e via del Foro Italico in direzione di via ferraria riapertura è prevista per le 6domani mattina per i dettagli di questa e altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

