Traffico Roma del 07-07-2020 ore 13:30

Luceverde Roma Bentrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi a Roma Nord code sulla via Cassia dal raccordo alla Giustiniana verso Olgiata ai Parioli possibili difficoltà di circolazione per semafori spenti sulla Salaria all’intersezione con a viale Liegi il traffico viene regolato dal personale della Polizia Municipale sulla posto alle porte di Roma Est nella zona di Castelverde rallentamenti per incidente sulla via polense all’altezza di via Ripatransone a Roma Sud lavori in corso sulla via del mare all’altezza di via di Malafede ci sono lunghe code da Mezzocammino verso Ostia ma anche da Casal Bernocchi verso Roma lavori anche sulla via Ardeatina all’altezza di via delle cornacchiole code a partire da via di torricola Verso il raccordo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

