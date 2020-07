Traffico Roma del 07-07-2020 ore 17:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane in centro fino alle 19 possibili disagi per una manifestazione in piazza San Silvestro alla Gianicolense nelle vicinanze dell’ospedale San Camillo Forlanini chiusa temporaneamente via Stefano boccapaduli 3 via Edoardo Jenner via Ferdinando Palasciano questo su disposizione dei Vigili del Fuoco intervenuti per la caduta di alcuni cornicioni a Roma Sud lavori in corso sulla via del mare all’altezza di via di Malafede lunghe code da Mezzocammino verso Ostia ma anche da Casal Bernocchi verso Roma lavori anche sulla via Ardeatina code a partire da via di torricola Verso il raccordo è da via Delle cornacchiole verso il centro città e anche questa notte in programma lavori di manutenzione nella galleria Giovanni XXIII tunnela partire dalle 22 a scendere da via della Pineta Sacchetti a via del Foro Italico verso la Salaria la riapertura alle 6 di domattina sulla metro C fino al 12 luglio cantiere serale per prolungare la linea fino al Colosseo dalle 21 Dunque bus navetta al posto dei treni tra San Giovanni Malatesta servizio regolare invece tra Malatesta e Pantano per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

