Traffico Roma del 07-07-2020 ore 17:30

Luceverde Roma Bentrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi Ci sono rallentamenti a Roma Nord sulla via Salaria dalla tangenziale all’aeroporto dell’Urbe Verso il raccordo proprio sulla tangenziale verso San Giovanni altre cose per il traffico da Largo Lanciani fino al bivio per la Roma L’Aquila in centro fino alle 19 possibili disagi per una manifestazione in piazza San Silvestro al Gianicolo nelle vicinanze dell’ospedale San Camillo chiusa temporaneamente via Stefano boccapaduli tra via Edoardo Jenner via Ferdinando Palasciano su disposizione dei Vigili del Fuoco intervenuti per la caduta di alcuni cornicioni a Roma Sud lavori in corso sulla via del mare all’altezza di via di Malafede code da Mezzocammino verso Ostia ma anche da Casal Bernocchi verso Roma lavori anche su via Ardeatina coda a partire da via di torricola Verso il raccordo da via Delle cornacchiole Vercelli al centro città è proprio sul raccordo in carreggiata esterna abbiamo cose per il traffico dalla Pontina sino alla Dtheromasud per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

