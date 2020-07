Traffico Roma del 07-07-2020 ore 18:30

Luceverde Roma vedi trovati dalla redazione Iniziamo dalla percorso Urbano della Roma L’Aquila Ci sono code per incidente da via Filippo Fiorentini sino al bivio per Tor Cervara in direzione del raccordo sulla tangenziale verso San Giovanni code dalla Salaria fino al bivio per la Roma L’Aquila a Roma Sud lavori in corso sulla via del mare all’altezza di via di Malafede lunghe code da Mezzocammino verso Ostia da Bernocchi verso Roma lavori anche sulla via Ardeatina code a partire da via di torricola Verso il raccordo da via Delle cornacchiole verso il centro sul raccordo in carreggiata esterna code a tratti dalla Laurentina sino alla diramazione di Roma Sud in interna si rallenta dalla Nomentana alla Prenestina Per quanto riguarda il trasporto pubblico a causa di un guasto ad un tram le linee 5 14 19 sono sospese sostituiti da bus 3 a Largo Preneste e Togliatti Inoltre per lavori urgenti in via Bresadola le linee tram 519 sono deviategiungono 100celle anche in questo caso bus sostitutivi tra bernaschina Bresadola e Piazza dei Gerani per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce de.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma