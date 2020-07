Traffico Roma del 07-07-2020 ore 20:00

Luceverde Roma una buona serata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi a Roma Nord trafficata via Cassia tra il raccordo è via dei Due Ponti e la via Salaria dalla tangenziale all’aeroporto dell’Urbe in direzione del raccordo proprio sulla tangenziale verso San Giovanni abbiamo code da San Lorenzo viale Castrense in centro su disposizione dei Vigili del Fuoco chiusa via dei Fori Imperiali Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia a causa del dissesto del manto stradale a Roma Sud lavori in corso sulla via Ardeatina code a partire da via di torricola Verso il raccordo è da via Delle cornacchiole verso il centro per quanto riguarda il trasporto pubblico per lavori urgenti in via Bresadola alle linee tram 5 19 sono deviate non raggiungono 100celle bus sostitutivi via Bresadola via Prenestina Piazza dei Gerani anche questa notte in programma lavori di manutenzione nella galleria Giovanni XXIII tunnel chiuso a partire dalle 22 a scendere da via della Pineta Sacchetti a via del Foro Italico verso la Salariala riapertura alle 6 di domattina per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.il luceverde.it e con questo per oggi è tutto vi auguro un buon proseguimento di serata e un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

