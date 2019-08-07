Traffico Roma del 07-08-2019 ore 08:00
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CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE.
TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
BREVI RALLENTAMENTI, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E LA
TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.
CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE
SALARIA.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA.
IL SERVIZIO È INTERROTTO, TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI NELLE DUE
DIREZIONI.
NELLA TRATTA INTEROTTA IL COLLEGAMENTO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma