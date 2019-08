Traffico Roma del 07-08-2019 ore 08:30

INCIDENTE, SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELLA TENUTA SANTA COLOMBA.

SI REGISTRANO RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE ROMA.

SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA

ARDEATINA, IN CARREGGIATA INTERNA.

LUNGO VIA SALARIA, CODE PER LAVORI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE,

VERSO IL CENTRO.

IN INGRESSO A ROMA, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, CODE TRA VIA DI ACILIA E VIA

DI MALAFEDE.

CODE ANCHE LUNGO VIA APPIA ANTICA, PER TRAFFICO INTENSO, TRA VIA ARDEATINA

E VIALE DI PORTA ARDEATINA, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE

SALARIA.

PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA.

IL SERVIZIO È INTERROTTO, TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI NELLE DUE

DIREZIONI.

NELLA TRATTA INTEROTTA IL COLLEGAMENTO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS.

