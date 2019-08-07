Traffico Roma del 07-08-2019 ore 08:30
Più informazioni su
INCIDENTE, SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELLA TENUTA SANTA COLOMBA.
SI REGISTRANO RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE ROMA.
SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA
ARDEATINA, IN CARREGGIATA INTERNA.
LUNGO VIA SALARIA, CODE PER LAVORI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE,
VERSO IL CENTRO.
IN INGRESSO A ROMA, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, CODE TRA VIA DI ACILIA E VIA
DI MALAFEDE.
CODE ANCHE LUNGO VIA APPIA ANTICA, PER TRAFFICO INTENSO, TRA VIA ARDEATINA
E VIALE DI PORTA ARDEATINA, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE
SALARIA.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA.
IL SERVIZIO È INTERROTTO, TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI NELLE DUE
DIREZIONI.
NELLA TRATTA INTEROTTA IL COLLEGAMENTO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!!
———————–
AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma