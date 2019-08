Traffico Roma del 07-08-2019 ore 10:30

INCIDENTE, SU VIA BRACCIANENSE, IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO CON VIA CASSIA,

CODE IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA.

SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA

ARDEATINA, IN CARREGGIATA INTERNA.

LUNGO VIA SALARIA, CODE PER LAVORI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE,

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

LAVORI ANCHE SULLA VIA PONTINA, INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ANULARE FINO A

CASTEL DI DECIMA, VERSO LATINA.

IN CITTÀ, INCIDENTE SU VIA TIBURTINA, SI RALLENTA, IN PROSSIMITÀ DI VIA DI

PORTONACCIO.

UN ALTRO INCIDENTE, LUNGO VIA APPIA, QUI SI STA IN CODA IN PROSSIMITÀ DI

VIA DELLA TRAVICELLA.

SULLA A1 ROMA FIRENZE, PRESTARE ATTENZIONE PER PRESENZA DI FUMO, TRA SAN

CESAREO E IL BIVIO PER LA ROMA TERAMO, SI TRATTA DI UN VEICOLO IN FIAMME,

IN DIREZIONE FIRENZE.

PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA.

IL SERVIZIO È INTERROTTO, TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI NELLE DUE

DIREZIONI.

NELLA TRATTA INTEROTTA, IL COLLEGAMENTO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS.

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma