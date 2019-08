Traffico Roma del 07-08-2019 ore 11:30

ANCORA DISAGI, SU VIA BRACCIANENSE, INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO CON

VIA CASSIA, CODE SULLA VIA BRACCIANENSE E SULLA VIA CASSIA, IN ENTRAMBE I

SENSI DI MARCIA.

UN ALTRO INCIDENTE, SEGNALATO LUNGO VIALE DI TOR DI QUINTO, IN PROSSIMITÀ

DELLA TANGENZIALE EST, CODE VERSO IL CENTRO.

LUNGO VIA SALARIA, CODE PER LAVORI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE,

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.



LAVORI ANCHE SULLA VIA PONTINA, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ANULARE FINO A

CASTEL DI DECIMA, VERSO LATINA.



PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA.

IL SERVIZIO È INTERROTTO, TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI NELLE DUE

DIREZIONI.

NELLA TRATTA INTEROTTA, IL COLLEGAMENTO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS.



AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma